Coronavirus in Umbria, raddoppiano i pazienti in rianimazione: registrati 1.474 nuovi casi

PERUGIA – Raddoppiano in Umbria, in 24 ore, i pazienti Coronavirus in rianimazione, passati dai quattro di venerdì 22 aprile agli otto di sabato 23, secondo i dati giornalieri della Regione. Si registra complessivamente un ricovero in meno, 235 in tutto, mentre non ci sono stati altri decessi nell’ ultimo giorno. In leggero aumento i casi giornalieri, 1.474, emersi dall’analisi di 6.680 tamponi (1.185 molecolari e 5.495 antigenici), con un tasso di positività in aumento, al 22,06 per cento (era 18,4 ieri). Gli attualmente positivi sono 12.846 (299 in più) e i guariti 1.175.