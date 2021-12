Coronavirus in Umbria, raddoppiano i casi tra gli studenti: aumentano anche le classi in isolamento

– Sono 143 (+72 rispetto all’aggiornamento di martedì 7 dicembre) gli studenti positivi al Covid negli istituti scolastici in Umbria. I dati della Regione arrivano alla giornata di venerdì 10 dicembre. I positivi nelle scuole dell’infanzia sono 12 (+3 rispetto a martedì), 74 alla primaria (+51), 50 alle medie (+13), 7 nelle scuole superiori (+5) e 0 riferiti agli scuolabus (invariato). I cluster sono 26 (+11). Aumenta il numero tra il personale scolastico (10, +3). Salgono anche i contatti stretti in quarantena (882, +252) e le classi in isolamento (51, +18). Circa i distretti Usl, questi i numeri relativi alle classi in isolamento: Assisi (10), Spoleto (9), Terni (7), Narni-Amelia, Alto Tevere (6), Foligno (4), Alto Chiascio (3), Perugia, Trasimeno, Orvieto (2), Media Valle del Tevere e Valnerina (0).