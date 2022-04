Coronavirus in Umbria, quindici ricoverati in meno: nessuna vittima, solamente quattro in Terapia intensiva

PERUGIA – Quindici ricoverati Coronavirus in meno nell’ultimo giorno in Umbria, ora 246, quattro dei quali, erano sette, nelle Terapie intensive. E’ il quadro che emerge dai dati della Regione aggiornati alla giornata di domenica 17 aprile. Nell’ultimo giorno sono stati registrati 971 nuovi casi e 1.511 guariti. Nessun nuovo morto per il virus. Gli attualmente positivi scendono così a 12.518, 540 in meno. Sono stati analizzati 6.312 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività pari al 15,3% (era 17,3% sabato).