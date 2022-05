Coronavirus in Umbria, quattro ricoveri in più ma in calo il tasso di positività

PERUGIA – Lieve risalita dei ricoveri Covid in Umbria nell’ultimo giorno: sono 213 (quattro in più), mentre restano stabili a quattro i posti occupati nelle terapie intensive. In base ai dati della Regione aggiornati al primo maggio, non si registrano altri decessi, i nuovi casi giornalieri sono 814 e i guariti sono 1.465. Gli attualmente positivi scendono a 11.834 (651 in meno). In calo il tasso di positività, calcolato sul totale dei 5.265 tamponi analizzati, che è pari a 15,46 per cento (era 16 per cento sabato 30 aprile e 19,3 venerdì).