Coronavirus in Umbria, quattro ricoverati in più ma casi in discesa: tre vittime

PERUGIA – Quattro ricoverati Covid in più nell’ultimo giorno in Umbria, 298 complessivamente, mentre salgono a sette, da sei, i posti occupati nelle rianimazioni. In base ai dati della Regione di giovedì 28 luglio, ci sono stati altri tre morti per il virus. Sempre nell’ultimo giorno emersi 1.162 nuovi casi e 1.433 guariti, con gli attualmente positivi ancora in discesa e ora 21.075, 274 in meno di mercoledì e meno 5,3 per cento su base settimanale. Sono stati analizzati 4.060 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 28,6 per cento, in calo rispetto al 31,6 per cento dello stesso giorno della scorsa settimana.

L’analisi del Gimbe

Evidenzia una forte frenata dell” epidemia Covid in Umbria il monitoraggio settimanale della fondazione indipendente Gimbe. Tra il 20 e il 26 luglio è stata infatti registrata una diminuzione dei nuovi casi del 22,7% rispetto alla settimana precedente quando emerso un meno tre per cento sui sette giorni prima. Mentre il 14 luglio questo indicatore aveva registrato un più 20,7. Secondo Gimbe migliora anche il dato dei casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 2.497, 259 in meno rispetto alla settimana precedente. La popolazione con più di cinque anni che non ha ricevuto alcuna dose di vaccino è pari al 7% (media Italia 8,1%) cui aggiungere un 4% temporaneamente protetto in quanto guarita dal Covid da meno di 180 giorni. Riguardo alla cosiddetta quarta dose di vaccino, in base al monitoraggio di Gimbe è del 9,5% (media Italia 12,9%).