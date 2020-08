Coronavirus in Umbria, quattro nuovi casi e tre guariti

PERUGIA – Ci sono quattro positivi e tre guariti. I primi sono 2 di Perugia, uno di Bastia e uno di Panicale, i secondi 2 di Spoleto e uno di Gubbio. A dirlo è il bilancio sull’emergenza Covid-19 in Umbria con l’aggiornamento di mercoledì 19 agosto da parte della regione. Gli attualmente positivi salgono, dunque di uno e arrivano a 100 (non avveniva dal 16 maggio). Il bilancio complessivo sale dunque a 1.563 casi, 1.383 guariti a cui si aggiungono 5 guariti clinicamente (in attesa del doppio tampone negativo) e 80 deceduti. Salgono di uno i ricoverati, tornando a 11, con un nuovo ingresso in terapia intensiva (ora sono due, uno a Perugia e l’altro a Terni). Gli attualmente positivi sono: 22 ad Assisi, 21 a Terni, 14 a Perugia (+2 rispetto a ieri), 7 a Passignano, 7 a Bastia (+1), 6 di fuori regione, 4 a Umbertide e Foligno, 2 a Trevi e Stroncone, 1 a Spoleto (-2), Gubbio (-1), San Venanzo, Orvieto, Marsciano, Magione, Deruta, Città di Castello, Castiglione del Lago, Amelia, Panicale (+1).