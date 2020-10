Coronavirus in Umbria, 42 nuovi positivi: più ricoverati anche in Terapia intensiva

PERUGIA – Secondo i dati presenti nell’aggiornamento quotidiano della dashboard della Regione, in Umbria ci sono 42 i nuovi casi di positività al Coronavirus a fronte di oltre 2 mila tamponi e continuano a crescere i ricoverati anche in Terapia intensiva. Secondo i dati della Regione tre nuovi pazienti con il virus che hanno avuto bisogno delle cure mediche dei sanitari hanno portato a 46 il bilancio degli ospedalizzati. Di questi cinque sono ricoverati nei reparti di Terapia intensiva, dove quindi c’è un letto in più occupato rispetto a ieri. Complessivamente, comunque, si registrano 46 ricoverati a fronte di 639 attualmente positivi, che salgono a 2.604 se si contano tutti gli umbri che dall’inizio della pandemia hanno contratto il virus.

Tampone Nelle ultime 24 ore, comunque, altre 18 persone sono guarite dal Covid 19 a seguito del doppio tampone negativo, complessivamente le persone che hanno archiviato l’infezione sono 1.880. Crescono, poi, anche le persone in isolamento, aumentate in un giorno dell’8,6 per cento, passando cioè dalle 2.280 di venerdì alle 2.477 di sabato. Intanto, a Orvieto un uomo di 38 anni con sintomi lievi è già stato messo in isolamento fiduciario. L’indagine epidemiologica del servizio di igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 2 ha individuato 30 contatti stretti per i quali è scattato l’isolamento fiduciario in attesa di eseguire il tampone.

Il quadro Dove sono i positivi I 639 attualmente positivi sono così distribuiti sul territorio regionale: 190 residenti a Perugia (+9), 108 a Terni (-7), 56 di fuori regione (+6), 33 a Bastia (+1), 28 a Foligno (+7), 27 a Spoleto, 16 a Assisi, Città di Castello (+1 e Corciano (+2), 14 a Panicale, 8 a Narni (-1), Sellano, Orvieto (+1) e Gualdo Tadino (+2), 6 San Giustino e Todi (+1), 5 a Amelia (-1), Norcia, Gubbio, Fossato di Vico e Bettona (+1), 4 a Sigillo, Citerna, Bevagna, Bettona, Città della Pieve (+1) e Magione (+1), 3 a Collazzone, Umbertide, Massa Martana, Attigliano, Spello e Nocera (+1), 2 a Stroncone, Sant’Anatolia di Narco, Passignano, Polino, Trevi, Gualdo Cattaneo e Marsciano, 1 a Cannara (-1), San Gemini, San Venanzo, Pietralunga, Montecchio, Montecastrilli, Guardea, Giano, Ferentillo, Castel Ritaldi, Arrone, Alviano, Acquasparta e Piegaro.