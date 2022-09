Coronavirus in Umbria, quadro stabile: scende ancora il tasso di positività

PERUGIA – E’ un quadro sostanzialmente stabile quello registrato per l’epidemia Covid in Umbria nell’ultimo giorno. In base ai dati della Regione i ricoverati sono infatti 125, uno in meno di martedì, con un posto occupato nelle intensive (nessuno 24 ore fa). Nell’ultimo giorno sono emersi 303 nuovi casi e 212 guariti, con nessun nuovo morto, che fanno risalire leggermente gli attualmente positivi, ora 2.817, 91 in meno. Sono stati analizzati 2.321 tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 13 per cento, era 12,79 martedì ma 16,4 lo stesso giorno della scorsa settimana. Con l’assenza di decessi, che tiene fermo a 2.079 il numero delle vittime della pandemia in Umbria.