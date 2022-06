Coronavirus in Umbria, prosegue l’aumento attualmente positivi: quattro decessi

PERUGIA – Ancora un giorno con gli attualmente positivi al Covid in crescita in Umbria. Sono infatti 7.804 al 16 giugno in base ai dati della Regione, 240 in più rispetto a mercoledì. Sono legati a 574 nuovi casi, 330 guariti e quattro morti. In leggero calo invece i ricoverati negli ospedali, 92, tre in meno, mentre torna un paziente nelle rianimazioni (erano zero mercoledì). Continua a scendere il dato dei tamponi e dei test analizzati, 2.512, 224 in meno, con un tasso di positività del 22,8 per cento (22,2 il giorno precedente).

Il quadro settimanale

Dopo dopo che per diverso tempo sono stati in calo tornano ad aumentare i nuovi casi di Covid in Umbria, con un più 20,5 rispetto tra l” 8 e il 14 giugno rispetto alla settimana precedente che aveva fatto segnare invece un meno 5 per cento. Emerge dal monitoraggio della fondazione Gimbe. Peggiorano anche i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 841, 56 in più. Secondo Gimbe la popolazione con più di cinque anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 6% (media Italia 7%) cui aggiungere la popolazione quella protetta, in quanto guarita dal Covid da meno di 180 giorni, pari al 5%. Il tasso di copertura vaccinale con la quarta dose (persone immunocompromesse) è del 45,5% (Italia 38,2%) mentre che per ultraottantenni, ospiti Rsa e fragili fascia 60-79 è del 7,4% (18,1%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 35,4% (media Italia 34,8%) a cui aggiungere un ulteriore 3,7% ( 3,4%) solo con prima dose.