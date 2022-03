Coronavirus in Umbria, prosegue il calo dei positivi ma undici ricoveri in più e tre vittime

PERUGIA – Ancora in discesa la curva degli attualmente positivi al Coronavirus in Umbria, con un calo del 4,3 percento nelle ultime 24 ore, mentre si registrano 11 ricoveri in più, 214 in tutto, tre dei quali (uno in meno) in terapia intensiva. I nuovi contagi emersi nell’ultimo giorno, secondo i dati della Regione aggiornati a domenica 27 marzo, sono 1.544, l’8,6 per cento in meno rispetto a sabato. I guariti sono 2.456, e si registrano altre tre vittime (1.791 in tutto). Gli attualmente positivi scendono così a 20.139, circa 900 meno in un giorno. Sono stati analizzati 8.384 test antigenici e 2.160 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è pari a 14,64 per cento (16,4 sabato e 18,1 venerdì).

Il quadro dei ricoveri

Alla mattinata di domenica 27 marzo le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 214 (+11) di cui 3 (-1) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Terni 67 ricoveri (+4) di cui 3 (-1) in Terapia intensiva; Perugia 64 ricoveri (-2), nessuno in Terapia intensiva; Foligno 39 ricoveri (+4), nessuno in Terapia intensiva; Città di Castello 19 ricoveri (+3), nessuno in Terapia intensiva; Branca 13 ricoveri (invariato), nessuno in Terapia intensiva; Pantalla 9 ricoveri (+3), nessuno in Terapia intensiva; Castiglione del Lago 2 ricoveri (-1), nessuno in Terapia intensiva; Umbertide 1 ricovero (invariato), nessuno in Terapia intensiva; Orvieto 0 ricoveri (-1), nessuno in Terapia intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 19.925 persone (-926).

Le vaccinazioni

Alle ore 8 di domenica 27 marzo risultano somministrate 2.020.288 dosi di vaccino in Umbria, pari al 96,6% delle dosi disponibili (2.090.589). Prima dose per 741.236 soggetti, pari all’85,91% della popolazione avente diritto. Ciclo vaccinale completo per 746.190 persone, pari all’86,41% della popolazione avente diritto. Terza dose per 554.740 soggetti, pari al 64,46% della popolazione avente diritto.