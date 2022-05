Coronavirus in Umbria, prosegue il calo dei positivi: accertati 500 nuovi contagi

PERUGIA – Continua a scendere il numero degli attualmente positivi in Umbria : sono 8.176 (383 in meno nelle ultime 24 ore), con 500 nuovi contagi accertati, 883 guariti e nessun morto. Emerge dai dati giornalieri della Regione aggiornati a martedì 24 maggio. Si registra invece una lieve risalita dei ricoverati, due in più, 137 in tutto, uno dei quali (dato invariato) in terapia intensiva. Il tasso di positività calcolato sul totale dei 4.072 tamponi (tra molecolari e test antigenici) analizzati, è in calo, al 12,27 per cento (era 18,97 lunedì e 13,46 domenica).