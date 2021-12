Coronavirus in Umbria, positivo il capo di gabinetto della presidente Tesei

PERUGIA – Federico Ricci, capo di gabinetto della presidenza della Regione Umbria, è risultato positivo, sintomatico, all’infezione da Sars-CoV-2. Per il principio della massima precauzione le attività dei prossimi giorni della Presidenza (dove comunque non ci sono ulteriori positivi) si svolgeranno a distanza in modalità telematica. Sono inoltre scattate tutte le procedure previste dai protocolli della Regione in merito alla sanificazione dei locali. E’ quanto riferisce un comunicato dell’ente.