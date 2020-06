Coronavirus in Umbria, positivo anziano asintomatico: tamponi a tutti gli abitanti di Parrano

ORVIETO – Tutti i residenti di Cantone, frazione del Comune di Parrano nell’Orvietano, saranno sottoposti a tampone, nella giornata di mercoledì dopo un caso sospetto di Coronavirus. Un anziano è infatti risultato positivo al test rapido, pur essendo asintomatico, dopo essersi recato all’ospedale di Orvieto per un controllo. “In mattinata i responsabili dell’Usl Umbria 2 – ha riferito martedì il sindaco diParrano, Valentino Filippetti – si sono recati a Cantone per avviare tutte le procedure previste in vista dell’effettuazione dei tamponi, che saranno poche decine”.