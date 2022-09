PERUGIA – Due morti, ancora quasi 500 nuovi casi e ulteriore crescita del tasso di positività. Emerge dal bollettino del 24 settembre sulla diffusione del Covid-19 in Umbria dove nelle ultime 24 ore si sono contati 101 ricoverati (tre in meno) di cui uno in rianimazione (uno in più), 72 in area medica (tre in meno) e 28 in altri reparti (uno in meno). I 485 nuovi casi, invece, sono emersi all’esito di 320 molecolari e 1.725 antigenici, che hanno quindi consegnato un tasso di positività del 23,7 per cento, ancora in crescita su quello di venerdì scorso, che si era fermato al 20 per cento. I guariti sono 351 e per questo si assiste a un ulteriore aumento degli umbri che sono attualmente contagiati, ovvero 3.737 (131 in più).