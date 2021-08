Coronavirus in Umbria, positivi meno di 1.900, sono 60 le persone ricoverate: sette i nuovi casi

Vaccinazioni

Alle ore 8 di lunedì 23 agosto risultano somministrate 1.136.879 dosi di vaccino in Umbria (+1.469, erano 1.135.410 alle ore 8.00 di domenica 22 agosto), pari al 94,45% delle dosi disponibili (1.203.634). Ciclo vaccinale completo per 524.402 persone (+991) pari al 67,98% sul totale degli aventi diritto. Prima dose per 632.450 soggetti (+491) pari all’81,91% della popolazione vaccinabile.

Vax day per under 18

Nel frattempo il bilancio del primo Vax day riservato agli under 18 dell’Umbria non è positivo. Sì, perché negli hub dell’Umbria domenica 22 agosto si sono presentati appena 340 giorni, di cui 144 a Perugia e 39 a Terni, per ricevere la dose. L’iniziativa decisa dal commissario per l’emergenza Covid-19, Massimo D’Angelo, sarà replicata anche domenica 29 agosto in tutti i maggiori comuni dell”Umbria, con l’eccezione di Terni dove viene anticipata al 28 agosto. In base ai dati del ministero della Salute, comunque, nella fascia di età 12-19 anni sono stati vaccinati con prima dose 31.600 umbri, pari a circa il 49,7 per cento dei residenti, mentre hanno avuto anche il richiamo quasi 8.100 di loro, vale a dire 12,7 per cento.