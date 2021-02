Coronavirus in Umbria, positivi alla variante brasiliana gran parte dei quaranta casi

PERUGIA – La brutta notizia è arrivata nella tarda serata di giovedì: buona parte della quarantina di tamponi inviati dalla Regione Umbria all’Istituto superiore di sanità, sono risultati positivi, come riporta l’Ansa, alla variante brasiliana o similiari. La variante è stata contratta da due anziani nel Perugino, uno dei quali purtroppo è deceduto, e i risultati della quarantina di tamponi erano attesi per venerdì. Ora il problema è quale strategia adottare. E su questo dato è scattato l’allarme in Regione. Venerdì si riunirà nuovamente la cabina di regia e si pensa di andare a una ulteriore stretta per alcune aree della provincia di Perugia.

(Servizio in aggiornamento)