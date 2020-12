Coronavirus, in Umbria più guariti che nuovi positivi: ancora 9 morti

PERUGIA – Il bollettino della Regione segnala per la giornata di oggi 234 nuovi casi di Covid-19 in Umbria, su 2888 tamponi esaminati ed una percentuale di positivi dell’ 8,10%. Si segnalano 309 guariti e 9 morti, così suddivise: Bastia Umbra (3), Bettona, Cannara, Città di Castello (2), Foligno (2) e Perugia, per un totale che sale a 460. Gli attuali positivi complessivi al virus in Umbria sono 6.065 (-84). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 25.144 positività (+234).

Ad oggi i ricoverati sono 393 (+1) di cui 60 (-1) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Terni 119 ricoveri (+3) di cui 17 (invariato) in intensiva; Perugia 112 ricoveri (-1) di cui 19 (+1) in intensiva; Foligno 43 ricoveri (+4) di cui 8 (+1) in intensiva; Pantalla 30 ricoveri (-1), nessuna intensiva; Spoleto 30 ricoveri (-3) di cui 11 (-1) in intensiva; Città di Castello 30 ricoveri (-3) di cui 5 (-2) in intensiva; ospedale da campo Perugia 15 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Branca 13 ricoveri (+2), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 7.908 persone (-11), mentre sono sin qui usciti dalla misura in 97.250 (+703).