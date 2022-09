Coronavirus in Umbria, più di 800 nuovi casi per il terzo giorno consecutivo: un’altra vittima

PERUGIA – Sono ormai da tre giorni stabilmente sopra a quota 800 i nuovi contagi giornalieri di Covid in Umbria, oggi 871. Continua la risalita degli attualmente positivi, ora 5.183, con una crescita di 491 rispetto a mercoledì e del 32,1 per cento su base settimanale. Ed era dal 19 agosto che questo dato non superava 5 mila. Lo si ricava dai dati sul sito della Regione. Saliti anche i ricoverati 120, tre in più, mentre sono stabili, due, i posti occupati nelle intensive. Registrati anche 379 guariti e un altro morto. Sono stati analizzati 3.178 tra tamponi e test antigenici con un tasso di positività che raggiunge il 27,4 per cento, in netta salita rispetto al 20,9 dello stesso giorno della scorsa settimana.

L’analisi settimanale