Coronavirus, in Umbria più 34% vaccinati dopo l’obbligo del Green pass al lavoro

PERUGIA – Sono cresciuti del 34 per cento in Umbria gli accessi ai punti di somministrazione dei vaccini contro il Covid dopo l’introduzione dell’obbligo del Green pass anche per i luoghi di lavoro, dal 15 ottobre. Lo ha reso noto l’assessore alla Sanità della Regione Luca Coletto. Il decreto bis sulla certificazione verde ha previsto – ricorda la Regione – l’estensione dell’ambito applicativo anche al settore privato, inclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari, quindi badanti, colf e babysitter. Per Coletto “si tratta di un ulteriore passo in avanti per proteggere le categorie dei soggetti fragili e delle persone anziane che hanno bisogno di assistenza a casa e che non devono essere esposti al rischio di essere presi in cura da persone non vaccinate”. “L’Umbria – ha ricordato l’assessore – è stata tra le Regioni italiane che ha maggiormente puntato sulla vaccinazione dei familiari e dei caregiver di soggetti fragili. Ora non bisogna vanificare il lavoro fatto e l’obbligo del Green pass per le badanti va in questa direzione”.