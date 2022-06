Coronavirus in Umbria, otto ricoveri in più nell’ultimo giorno: 188 le persone guarite

PERUGIA – Otto ricoveri in più nelle ultime 24 ore in Umbria, nessun nuovo decesso e una lieve inversione di tendenza nel numero degli attualmente positivi, che aumentano di sei unità, con i nuovi contagi accertati che superano i guariti: è il quadro che emerge dai dati della Regione sulla situazione Covid in Umbria, aggiornati a venerdì 3 giugno. I ricoverati sono 101, di cui due (questo dato è stabile) in rianimazione. I guariti sono 188 e i nuovi casi giornalieri 194. Sono stati analizzati 820 tamponi (fra molecolari e test antigenici) e il tasso di positvità è 23,65 per cento (era 15,9 il primo giugno e 16,05 il 2).