Coronavirus in Umbria, otto nuovi casi e sei persone guarite: nessuna vittima

PERUGIA – Numeri ancora molto incoraggianti. Sono 8 i nuovi casi di Coronavirus in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento della Regione è di martedì 29 giugno. Il dato è relativo a 4.614 tamponi presi in esame, per una percentuale di positivi pari allo 0,17% (lunedì 28 era stata dello 0,28%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 6 (totale 54.647). Non si registrano altri decessi , per un totale che resta a 1.419. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 779 (+2). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 56.845 positività (+8).

Vaccinazioni Alle ore 8.30 di martedì 29 giugno risultano somministrate 737.708 dosi di vaccino in Umbria (+9.754, erano 648.273 alle 8.30 di lunedì 28 giugno), pari all’87,09% delle dosi disponibili (847.062). Ciclo vaccinale completo per 243.056 cittadini umbri aventi diritto (31,29%). Prima dose somministrata a 510.728 umbri aventi diritto (66,26%).