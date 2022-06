Coronavirus in Umbria, oltre 8 mila positivi nella nostra regione: 638 nelle ultime 24 ore

PERUGIA – In Umbria il contagio non si ferma e va in progressione: sono oltre 8 mila i positivi nella nostra regione, 638 nelle ultime 24 ore, 401 i guariti. Nelle ultime ore sono stati processati 433 tamponi e 2.046 test antigenici in tutta la regione. I dati aggiornati al 18 giugno vengono forniti dalla Regione Umbria la quale comunica che non ci sono decessi.