Coronavirus in Umbria, nuovo record: 700 casi e 5 vittime

PERUGIA – Un nuovo record. Un dato mai toccato nelle due fasi dell’emergenza. La seconda ondata della pandemia continua tenere sotto scacco la nostra regione: stando ai dati forniti dalla Regione ci sono 694 i nuovi casi su 4.584 tamponi analizzati. Cinque i nuovi decessi, mentre sono 117 i guariti nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi salgono così a 5.576 (+572). Rallentano i ricoveri rispetto agli ultimi giorni: 9 che portano il totale a 301, mentre sono 4 i nuovi pazienti in terapia intensiva (41 il totale su 98 posti complessivi). Le persone in isolamento contumaciale ad oggi sono 5.275. Stando ai dati forniti dalla Regione i casi positivi dal 21 al 28 ottobre sono cresciuti di 3.107 (+53%), gli attualmente positivi di 2.301 (+70%), i decessi sono stati 22 con un +22,7%, i guariti sono stati 784 (+31,5%). In ospedale sono finite 108 persone (+56%), mentre sono quasi raddoppiate quelle in terapia intensiva (19 con un +86,4%).

Il quadro I 694 casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore sono relativi ai territori di Acquasparta (3), Allerona (1), Alviano (7), Amelia (1), Assisi (38), Attigliano (1), Baschi (2, torna Covid+), Bastia Umbra (23), Bettona (2), Bevagna (1), Calvi dell’Umbria (1), Campello sul Clitunno (1), Cannara (4), Cascia (6), Castel Viscardo (3), Castiglione del Lago (3), Citerna (2), Città della Pieve (3), Città di Castello (35), Collazzone (1), Corciano (21), Deruta (10), Fabro (4), Ficulle (2), Foligno (30), Fossato di Vico (3), Fratta Todina (1), fuori regione (36), Giano dell’Umbria (1), Gualdo Tadino (8), Gubbio (29), Magione (7), Marsciano (10), Massa Martana (2), Montecastrilli (4), Montefalco (3), Monteleone di Spoleto (1), Montone (1), Narni (14), Nocera Umbra (1), Norcia (3), Orvieto (11), Panicale (1), Passignano sul Trasimeno (1), Perugia (207), Piegaro (1), Pietralunga (1), San Gemini (6), San Giustino (4), Scheggia e Pascelupo (2), Sigillo (1), Spello (4), Spoleto (25), Terni (76), Todi (9), Torgiano (4), Umbertide (9), Valfabbrica (3).