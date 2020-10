Coronavirus in Umbria, nuovo balzo in avanti: 350 nuovi casi e altri due decessi

PERUGIA – Nuovo balzo in avanti: sono 350 i nuovi casi di Covid-19 registrati sul territorio dell’Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 11.53 di mercoledì. Nella stessa giornata sono stati effettuati 3.691 tamponi (totale 262.392) e la percentuale di positivi sugli ultimi tamponi è del 9,48% (4,43% lunedì). I guariti delle ultime 24 ore risultano essere 68 (totale 2.398) mentre ci sono purtroppo due ulteriori decessi con Covid (totale 95) entrambi relativi al territorio di Foligno. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 2.960 (+280). Dall’inizio dell’emergenza sono state registrate 5.453 positività (+350). Uno dei due decessi resi noti mercoledì ha riguardato una donna ricoverata al ‘San Giovanni Battista’ di Foligno, come informa la Usl Umbria 2. Si tratta di una 84enne venuta a mancare nell’area Covid del nosocomio. Era ricoverata da alcuni giorni ed affetta da patologie croniche preesistenti. Il secondo decesso, relativo sempre ad una persona residente a Foligno, è avvenuto all’ospedale di Pantalla della Usl Umbria 1.

Il quadro I 2960 (+280) attualmente positivi presenti in Umbria sono così distribuiti: Perugia 824 (+70), Terni 330 (+27), Bastia Umbra 146 (+21), Gubbio 91 (+19), Corciano 135 (+15), Magione 101 (+14), Assisi 109 (+12), Orvieto 23 (+10), Narni 71 (+9), Spoleto 78 (+9), Fuori Regione 201 (+9), Torgiano 22 (+8), Allerona 8 (+6), Marsciano 58 (+6), Passignano sul Trasimeno 75 (+6), Montecastrilli 9 (+5), Castiglione del Lago 47 (+5), Lugnano in Teverina 11 (+4), Deruta 36 (+4), Campello sul Clitunno 5 (+3), Spello 17 (+3), Castel Giorgio 2 (+2), Cannara 12 (+2), Valfabbrica 26 (+2), San Gemini 60 (+2), Lisciano Niccone 1 (+1), Montegabbione 1 (+1), Attigliano 2 (+1), Castel Ritaldi 2 (+1), Sellano 2 (+1), Valtopina 2 (+1), Norcia 4 (+1), Città della Pieve 6 (+1), Amelia 9 (+1), Piegaro 9 (+1), Bettona 10 (+1), San Giustino 11 (+1), Todi 12 (+1), Gualdo Tadino 23 (+1), Tuoro sul Trasimeno 31 (+1), Avigliano Umbro 1, Cerreto di Spoleto 1, Ficulle 1, Fratta Todina 1, Otricoli 1, Paciano 1, Penna in Teverina 1, Pietralunga 1, Porano 1, San Venanzo 1, Calvi dell’Umbria 2, Castel Viscardo 2, Ferentillo 2, Montefranco 2, Sant’Anatolia di Narco 2, Acquasparta 3, Giove 3, Montecchio 3, Montone 3, Polino 3, Monte Castello di Vibio 4, Bevagna 5, Giano dell’Umbria 5, Sigillo 5, Arrone 6, Massa Martana 6, Collazzone 7, Guardea 7, Montefalco 7, Preci 7, Citerna 9, Stroncone 14, Umbertide 38, Fossato di Vico 6 (-1), Trevi 6 (-1), Gualdo Cattaneo 14 (-1), Città di Castello 26 (-1), Foligno 113 (-1), Panicale 18 (-3).