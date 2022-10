Coronavirus in Umbria, nuovo aumento dei ricoverati: ci sono altre due vittime

PERUGIA – Nuovo aumento dei ricoverati Covid in Umbria, 193, dei quali 118 in area medica e uno in terapia intensiva, secondo i dati della Regione aggiornati a domenica 16 ottobre. Sono 11 in più rispetto a sabato, con un aumento del 10,4 per cento su base settimanale. I nuovi contagi accertati sono 734, i guariti 945 e si registrano altri due decessi, 2.154 dall’ inizio della pandemia. Gli attualmente positivi passano da 8.460 a 8.247. Sono stati analizzati 3.780 tamponi, tra test antigenici e molecolari, dai quali emerge un tasso di positività del 19,42 per cento. Era 24,6 sabato e 24 per cento domenica della scorsa settimana.