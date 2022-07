PERUGIA – Numeri che continuano a salire: altri 2 mila nuovi casi e ricoverati che salgono a 220. Questo il quadro che emerge dal bollettino del 5 luglio sulla diffusione del Covid-19 in Umbria dove nelle ultime 24 ore sono stati trovati 2.024 nuovi positivi a fronte di 6.643 tamponi che consegnano un tasso di positività del 30,4 per cento, in crescita su quello di martedì scorso, che si fermava a 27,5 per cento. Continuano a crescere anche i posti letto occupati nei reparti Covid, dove i pazienti presi in cura sono diventati 220 (nove in più) di cui sette in rianimazione (uno in più), 141 in area medica (due in più) e 72 in altri reparti (6 in più). I guariti delle ultime 24 ore sono invece 1.267 e contengono solo in parte l’impennata degli attualmente positivi, che balzano oltre quota 17 mila, precisamente sono 17.148 (757 in più).