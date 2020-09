Coronavirus in Umbria, nove positivi e risalgono le persone ricoverate

PERUGIA – Sono nove i nuovi casi di Covid-19 in Umbria su 1.108 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo sale, così, a 1.839, mentre gli attualmente positivi sono 307, 4 più di ieri anche per i 5 nuovi guariti (1.452 da inizio emergenza). Invariati gli 80 morti, mentre tornano a salire i ricoverati: 12 (8 a Terni e 4 a Perugia), cioè 2 più di ieri. Ma restano invariati i 2 in terapia intensiva, entrambi a Perugia. Il numero delle persone in isolamento fiduciario sale a 1.862 (+18).

Le zone I 307 attualmente positivi sono così distribuiti: 55 residenti a Terni (+2 rispetto a ieri), 46 a Perugia (+3), 32 di fuori regione (-3), 19 a Gubbio, 14 a Bastia, 13 a Narni, 11 a Foligno, 9 a Stroncone e Corciano, 8 a Todi, Deruta e Umbertide, 7 a Panicale, 6 ad Assisi, 5 a Castiglione del Lago e Acquasparta, 4 a Orvieto, Bettona, Giano, Norcia e Passignano (+1), 3 a Magione e Collazzone, 2 a Città di Castello, Montefalco, Avigliano, San Gemini, Città della Pieve, Torgiano e Montecastrilli (+1), 1 a Spoleto (-1), Trevi, San Venanzo, Nocera, Gualdo Cattaneo, Fratta Todina, Ferentillo, Bevagna, Amelia, Castel Viscardo, Cannara e Spello (+1).

Orvieto La Usl Umbria 2 segnala poi un nuovo caso di positività al coronavirus nella città di Orvieto. Si tratta di un uomo di 40 anni, già in isolamento fiduciario in quanto contatto di caso Covid, sottoposto a tampone rinofaringeo dai sanitari del distretto locale. L’indagine epidemiologica condotta dal servizio di Igiene e Sanità Pubblica si è conclusa con l’estensione dei controlli anche ai familiari, che hanno dato esito negativo. Il 40enne, totalmente asintomatico, è seguito dalle Usca di Orvieto della Usl Umbria 2 e dal medico curante. Questa mattina il sindaco Roberta Tardani ha emesso un’ordinanza di isolamento contumaciale per l’uomo mentre la famiglia si trova attualmente in isolamento fiduciario.