PERUGIA – Sono 9 i nuovi casi di Coronavirus in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento della Regione è di venerdì 2 luglio. Il dato è relativo a 4.052 tamponi presi in esame, 2.644 tamponi molecolari (totale 975.028) e 1.408 antigenici (totale 493.421), per una percentuale di positivi pari allo 0,22% (giovedì 1° luglio era stata dello 0,06%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 26 (totale 54.748). Non si registrano altri decessi, per un totale che resta a 1.419. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 698 (-17). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 56.865 positività. Aumenta il numero dei Comuni Coronavirus free. Questa la lista: Bevagna, Cascia, Castel Ritaldi, Citerna, Collazzone, Costacciaro, Fossato di Vico, Fratta Todina, Lisciano Niccone, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montone, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Pietralunga, Poggiodomo, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Torgiano, Trevi, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica, Vallo di Nera, Valtopina, Allerona, Alviano, Attigliano, Baschi, Calvi dell’Umbria, Castel Viscardo, Fabro, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Narni, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini e Avigliano Umbro.