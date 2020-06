Coronavirus in Umbria, non c’è nessuno nuovo positivo nelle ultime 24 ore

PERUGIA – Nessun nuovo positivo nelle ultime 24 ore, fra domenica e lunedì, e una nuova guarigione che riporta il totale degli attuali positivi a 36. Il totale delle persone risultate positive dall’inizio dell’emergenza in Umbria – compresi guariti e decessi – resta così a 1.432. In totale le guarigioni riscontrate sono 1.320. Sempre fermi a 76 i decessi legati al Covid-19 sul territorio umbro. Calano ancora le persone, positive e non, in isolamento: attualmente sono 261 con una diminuzione di 12 unità dopo il meno 14 di domenica. In totale 25.098 coloro che sono usciti dalla ‘misura’ dall’inizio dell’emergenza coronavirus. Circa i ricoveri, restano 12 le persone positive negli ospedali umbri, 2 delle quali in terapia intensiva. Relativamente pochi, 234, i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: calo fisiologico in concomitanza con la domenica.