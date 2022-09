PERUGIA – Non ci sono più pazienti Covid nelle terapie intensive degli ospedali umbri dove al 6 settembre risultano 126 pazienti positivi ricoverati, quattro in meno in lunedì. Lo riporta il sito della Regione. Nell’ultimo giorno sono emersi 358 nuovi casi, 515 guariti e altri due morti, con gli attualmente positivi ora 2.726, 169 in meno. Sono stati analizzati 2.799 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività pari al 12,79 per cento, in leggero calo rispetto al 13,6 per cento di martedì della scorsa settimana.