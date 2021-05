Coronavirus in Umbria, monitoraggio in nove scuole di Perugia per il tracciamento

PERUGIA – Uno studio pilota con test salivati sui bimbi e le bimbe delle scuole primarie al via ora per avere risultati significativi e in tempi utili per la programmazione della di una riapertura sicura l’autunno prossimo. La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha messo sul tavolo 120 mila euro per sostenere la sperimentazione del monitoraggio messa a punto dal Dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia e al via in nove scuole primarie della città.