PERUGIA – Tre morti, il bilancio delle vittime da inizio pandemia sale a 2.025, poco meno di 600 nuovi casi e lieve diminuzione dei ricoverati. Emerge dal bollettino del 17 agosto sulla diffusione del Covid-19 in Umbria dove si sono contati 573 nuovi contagi a fronte di 506 molecolari e 3.265 antigenici, che hanno consegnato un tasso di positività del 15,2 per cento, in marcata flessione rispetto a quello di mercoledì scorso, che girava a 20,5 per cento. I ricoverati, invece, sono 181 (sei in meno) di cui due in terapia intensiva (uno in più), 100 in area medica (otto in meno) e 79 in altri reparti (uno in più). Diminuisce ancora il numero degli umbri chiusi in casa col Covid che, complici i 1.850 guariti, tornano sotto quota 6 mila, attestandosi precisamente a 5.372 (1.093 in meno).