Coronavirus, lutto a Corciano: muore l’ex vicesindaco Caselli

CORCIANO – Dramma a Corciano. È morta l’ex vicesindaco di Corciano, Sabrina Caselli: aveva 63 anni ed era ricoverata da alcuni giorni in terapia intensiva. A darne notizia è il primo cittadino Cristian Betti, sconvolto per la perdita dell’amministratrice pubblica di lungo corso ed educatrice. “Sabrina – ha detto il sindaco in un videomessaggio – è stata una donna davvero speciale: brillante, solare, umana, generosa e sensibile, oltreché insostituibile come amministratrice ed educatrice, ma per me era prima di tutto un’amica e mi mancherà moltissimo. Mando un abbraccio di vero cuore a Ivo, Alessio e Ilenia. Ed a loro dico che, quando questo flagello scomparirà, sapremo ricordare Sabrina come merita”. Manifesta sgomento anche l’amministrazione comunale di Perugia: “Alle famiglie e ai più stretti parenti esprimiamo tutta la nostra vicinanza. In particolare l’assessore alla sicurezza Luca Merli, già consigliere comunale a Corciano, la ricorda con affetto per le spiccate doti umane, sociali e politiche”.