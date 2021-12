Coronavirus in Umbria, l’Umbria torna sopra i due mila casi: ricoveri stabili, nessun decesso

I ricoveri

Alla mattinata di giovedì 9 dicembre le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 51 (+2) di cui 7 (invariato) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 32 ricoveri (+1) di cui 2 (invariato) in intensiva; Terni 19 ricoveri (+1) di cui 5 (invariato) in Intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 1.962 persone (+32).

Vaccinazioni

Alle ore 8 di giovedì 9 risultano somministrate 1.335.940 dosi di vaccino in Umbria (+677, erano 1.335.263 alle ore 8 di mercoledì 8 dicembre), pari all’85,42% delle dosi disponibili (1.563.259). Ciclo vaccinale completo per 688.157 persone (+292), pari all’85,16% della popolazione avente diritto. Prima dose per 698.681 soggetti (+280) pari all’86,49% della popolazione avente diritto. Terza dose per 148.230 soggetti (+3.494), pari al 18,38% della popolazione avente diritto.

L’analisi del Gimbe

Sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica (6%) e in terapia intensiva (9%) occupati da pazienti Covid-19 in Umbria: è quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe nella settimana 1-7 dicembre. Nello stesso periodo si registra una performance in peggioramento per i dati relativi agli attualmente positivi per 100.000 abitanti (225) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (50,3%) rispetto alla settimana precedente. In tutte le regioni, tranne Molise e Valle D’Aosta, si rileva un incremento dei nuovi casi che va dall’1,8% delle Marche al 50,3% dell’Umbria.