Coronavirus in Umbria, l’ondata non si ferma: ci sono 132 nuovi contagi e nuova vittima

PERUGIA – La cosiddetta seconda ondata della pandemia non si ferma e dopo i 151 di venerdì nelle ultime 24 ore in Umbria sono stati registrati altri 132 casi di contagio e un nuovo decesso, che fa salire il totale a 88. All’ospedale di Terni infatti è morta una donna di 92 anni di Nocera Umbra, ricoverata dal 2 ottobre in gravi condizioni. A sabato il numero degli attualmente positivi è di 1.115 contro i 1.005 di venerdì.