Coronavirus in Umbria, il contagio sale ancora: 677 nuovi casi nell’ultimo giorno

PERUGIA – L’onda del contagio non si arresta e purtroppo sale. Sono 677 i nuovi casi di Coronavirus in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: si tratta dell’ottavo maggiore incremento di sempre nell’arco delle 24 ore e il dato più alto registrato dopo il ‘record’ di 783 nuovi casi del 12 novembre 2020. L’aggiornamento è alle ore 10.30 di mercoledì 22 dicembre. Il dato è relativo a 16.968 tamponi presi in esame, 4.471 tamponi molecolari (totale 1.304.200) e 12.497 antigenici (totale 1.412.950), per una percentuale di positivi pari al 3,98% (martedì 21 dicembre era stata del 2,72%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 236 (totale 66.400). Non si registrano ulteriori decessi di persone positive al virus, per un totale che resta di 1.499. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 4.571 (+441). Dall’inizio della pandemia sono state riscontrate 72.470 positività (+677).

Ricoveri

Alla mattinata di martedì 21 dicembre le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 67 (+2) di cui 8 (-1) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 45 ricoveri (+2) di cui 8 (-1) in intensiva; Terni 22 ricoveri (invariato) di cui 5 (invariato) in intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 4.504 persone (+439).

Vaccinazioni

Alle ore 8 di mercoledì 22 dicembre risultano somministrate 1.350.202 dosi di vaccino in Umbria (+1.290, erano 1.348.912 alle ore 8 di martedì 21 dicembre), pari all’82,19% delle dosi disponibili (1.642.700). Ciclo vaccinale completo per 694.774 persone (+522), pari all’80,58% della popolazione avente diritto. Prima dose per 704.469 soggetti (+589) pari all’81,73% della popolazione avente diritto. Terza dose per 229.962 soggetti (+7.017), pari al 26,77% della popolazione avente diritto.

La variante omicron

Su 66 tamponi positivi al Covid sequenziati in Umbria, 20 sono risultati riconducibili ad omicron. A rendere noto il dato è stato l” assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, mercoledì mattina durante la conferenza stampa di fine anno della Giunta. “Stiamo potenziando ulteriormente il pressing e le verifiche rispetto alla varianti, ma confermo che omicron è arrivata anche in Umbria” ha aggiunto. Coletto ha anche annunciato che, sempre relativamente alla pandemia, in via precauzionale, sono in revisione i posti letto nelle strutture ospedaliere umbre. “Le terapie intensive sono 16 – ha spiegato – e per ora rimangono tali, anche perché l” occupazione ad oggi (22 dicembre – ndr) è di otto posti letto. Per l” area medica la disponibilità odierna è di 90, ma la amplificheremo a 120 ed aumenteremo anche le semintensive da 13 a 17″. Questo, ha detto ancora l” assessore alla Salute, “non è né più né meno il piano di emergenza della scorsa primavera, che viene semplicemente riattivato in considerazione del fatto che è già pronto e operativo”.