Coronavirus in Umbria, l’onda del contagio sale: aumento dei nuovi casi del 25%

PERUGIA – Nella settimana 5-11 ottobre si registra in Umbria una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (946) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (25,1%) rispetto alla settimana precedente. Sopra la media nazionale i posti letto in area medica (26,7%) mentre sono sotto media nazionale i posti letto in terapia intensiva (1,2%) occupati da pazienti Covid: è quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe con analisi sull’ andamento dell’ epidemia.

Il punto sulle vaccinazioni

La percentuale di popolazione con più di cinque anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 9% (media Italia 10,2%) a cui aggiungere la popolazione “over 5” temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 1,7%. La percentuale di popolazione che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 9,6% (media Italia 11%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell’immediato, pari al 6,5%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 15,3% (media Italia 18,7%). I nuovi casi per 100.000 abitanti nell’ ultima settimana sono stati 772 nella provincia di Perugia (+26,5% rispetto alla settimana precedente) e 661 in quella di Terni 661 (+18,5% rispetto alla settimana precedente).

Il bollettino quotidiano

Il bollettino del 13 ottobre pubblicato dalla Regione Umbria, poi, segnala 176 ricoverati (due in meno del giorno precedente) di cui 106 in area medica (uno in meno) e 70 in altri reparti (senza variazione), mentre, come detto, si sono svuotate le terapie intensive. Gli attualmente positivi, poi, si attestano a 8.463 (71 in più) alla luce dei 1.023 nuovi casi che fanno il paio con 950 guariti. I nuovi contagi odierni, infine, sono emersi all’esito di 655 molecolari e 3.703 antigenici, con un tasso di positività che sfiora il 22 per cento ed è in marcata flessione rispetto a quello di giovedì scorso che viaggiava intorno al 29,5 per cento.