Coronavirus, in Umbria l’incidenza settimanale più alta dei casi: prorogato l’incarico del commissario

Per i ricoveri in area medica è sempre l’Umbria in vetta alla classifica: 34,6 per cento il tasso di occupazione contro una media nazionale del 15,2 per cento. Migliore invece il dato delle terapie intensive (cinque per cento), con un tasso di occupazione medio che a livello nazionale si attesta al 4,7 per cento. In termini assoluti, nei reparti della regione al 31 marzo risultavano ricoverate 233 persone (sei in più rispetto al giorno prima), delle quali quattro in terapia intensiva, con un leggero aumento se si allarga l’analisi all’intera settimana.

La proroga di commissario e Comitato

La Regione ha deciso di prorogare al 30 giugno l’incarico del commissario straordinario Massimo D’Angelo. L’assessore Coletto spiega che visti “l’attuale stato epidemico» e una curva che “non mostra segni di passaggio verso la fase di transizione e quindi verso la fase interpandemica”. Prorogata sempre al 30 giugno l’operatività del Comitato tecnico scientifico e del Nucleo epidemiologico.