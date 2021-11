Coronavirus in Umbria, lieve calo dei ricoveri: 48 guariti e 12 casi ma c’è un altro decesso

Vaccinazioni

Alle ore 8 di lunedì 8 novembre risultano somministrate 1.309.831 dosi di vaccino in Umbria (+146, erano 1.309.685 alle ore 8 di domenica 7 novembre), pari all’89,15% delle dosi disponibili (1.469.324). Ciclo vaccinale completo per 673.407 persone (+119), pari all’83,4% della popolazione avente diritto. Prima dose per 688.981 soggetti (+33) pari all’85,34% della popolazione avente diritto. Terza dose per 51.510 soggetti (+98), pari al 6,41% della popolazione avente diritto.

Al Comune di Gubbio

Un caso di Covid registrato al Comune a Gubbio e per i dipendenti di due uffici è scattata la quarantena. A rendere noto la sospensione temporanea del servizio in presenza è direttamente il municipio che spiega come il servizio protocollo dell’ente e quello relazioni con il pubblico resteranno chiusi tutta la settimana, ossia fino a venerdì 12 novembre. In questo senso per i cittadini che hanno necessità dei due servizi, il Comune di Gubbio invita a utilizzare quanto più possibile le email e i canali telematici, sia per le segnalazioni sia per ogni tipo di protocollo. Qualora l’utilizzo del cartaceo fosse indispensabile si chiede ai cittadini di consegnare ogni eventuale istanza in Piazza Grande, presso la sede comunale di Palazzo Pretorio.