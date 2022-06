Coronavirus in Umbria: leggera risalita delle positività, altri due morti

PERUGIA – Il bollettino della Regione alla data di domenica 20 marzo segnala 1907 casi di Coronavirus in Umbria. Un dato che si riferisce a 10.101 tamponi presi in esame, per una percentuale di positivi pari al 18,87%, in salita rispetto a sabato. Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 1.814, con però due decessi nei comuni di Acquasparta e Terni, per un totale che sale a 1.774. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 20.934 (+91). Dall’inizio della pandemia sono state riscontrate 215.512 positività (+1.907).

Ricoverati

Sempre domenica 20 marzo le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 193 (+3) di cui 6 (invariato) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 63 ricoveri (+2), di cui 2 (invariato) in Terapia intensiva; Terni 57 ricoveri (+4) di cui 4 (invariato) in intensiva; Foligno 36 ricoveri (invariato), nessuno in Terapia intensiva; Città di Castello 16 ricoveri (invariato), nessuno in Terapia intensiva; Branca 13 ricoveri (-2), nessuno in Terapia intensiva; Pantalla 8 ricoveri (-1), nessuno in Terapia intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 20.741 persone (+88).

Vaccinazioni

A domenica 20 marzo risultano somminstrate 2.016.560 dosi di vaccino pari al 96,5% delle dosi disponibili (2.090.589). Prima dose per 741.032 soggetti, pari all’85,89% della popolazione avente diritto. Ciclo vaccinale completo per 745.616 persone, pari all’86,35% della popolazione avente diritto. Terza dose per 552.354 soggetti, pari al 64,2% della popolazione avente diritto.