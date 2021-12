Coronavirus in Umbria, la pandemia continua a corre: oltre duecento casi

Vaccinazioni

Alle ore 8 di giovedì 16 dicembre risultano somministrate 1.343.145 dosi di vaccino in Umbria (+1.103, erano 1.342.042 alle ore 8 di martedì 14 dicembre), pari all’85,25% delle dosi disponibili (1.574.159). Ciclo vaccinale completo per 691.802 persone (+551), pari all’80,24% della popolazione avente diritto (percentuali scese per via dell’aggiunta della fascia d’età 5-11). Prima dose per 701.202 soggetti (+337) pari all’81,35% della popolazione avente diritto. Terza dose per 191.126 soggetti (+6.620), pari al 22,23% della popolazione avente diritto.

L’analisi settimanale del Gimbe

Sono aumentati del 38,7 per cento i nuovi casi di Covid in Umbria nella settimana 8-14 dicembre rispetto a quella precedente. Lo rileva il monitoraggio della fondazione indipendente Gimbe. Dal quale emerge anche un peggioramento per quanto riguarda i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 297, dato comunque nettamente inferiore alla media italiana che si attesta a 499. Sotto la soglia di saturazione – rileva Gimbe – i posti letto in area medica (7%) e in terapia intensiva (8%) occupati da pazienti Covid. La fondazione evidenzia poi che sempre nella settimana 8-14 dicembre il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 68% (media Italia 61,4%). In base ai dati della Regione, continuano a crescere le somministrazioni giornaliere, 6.620 nell’ultimo giorno a fronte di 337 prime e 551 seconde.