Coronavirus in Umbria: la domenica fa scendere i tamponi: 66 casi, 140 guariti e 6 decessi

PERUGIA – Il bollettino della Regione di lunedì 25 gennaio segnala 66 i nuovi casi di Coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore. Il dato è relativo a 476 tamponi esaminati per una percentuale di positivi del 13,95%. Le guarigioni sono state 140. Si registrano anche altri 6 decessi, Città di Castello (2), Monte Santa Maria Tiberina, Perugia e Spoleto, per un totale che sale a 746. Gli attuali positivi Umbria sono 5.032 (-80). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 34.135 positività (+66).. Il dato basso è ovviamente riferito al fatto che nel fine settimana sono stati eseguiti pochi tamponi.

Ricoveri Alla mattinata di lunedì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 3347 (+9) di cui 47 (invariato) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 85 ricoveri (+6) di cui 12 (+2) in intensiva; Terni 84 ricoveri (+5) di cui 16 (invariato) in intensiva; Spoleto 55 ricoveri (-2) di cui 4 (-2) in intensiva; Pantalla 40 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Città di Castello 38 ricoveri (+1) di cui 6 (invariato) in intensiva; Foligno 32 ricoveri (invariato) di cui 8 (invariato) in intensiva; ospedale da campo Perugia 11 ricoveri (invariato), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 6.754 persone (+42),