Coronavirus in Umbria, la curva epidemica con trend in diminuzione

Tutti i distretti sanitari hanno l’incidenza inferiore a 1.000 casi per 100.000 abitanti. L’incidenza più elevata è riscontrata nel distretto Alto Tevere ed è pari a 851 casi per 100.000 abitanti. Rispetto alla settimana precedente si osserva una stabilità nell’impegno ospedaliero regionale (l’11 maggio 213 ricoveri di cui 4 in terapia intensiva), mentre nella settimana dal 2 all’ 8 maggio si registrano 3 decessi.

Discesa posti letto

I dati del report elaborato dal Nucleo epidemiologico regionale sono stati resi noti dall’assessore alla Salute della Regione Umbria che evidenzia come in Umbria stia scendendo l’occupazione dei posti letto in area medica, mentre rimane stabile l’occupazione dei posti in terapia intensiva. In considerazione dell’attuale decremento della curva pandemica quindi, il commissario per la gestione Covid in Umbria ha disposto di procedere ad un’ulteriore graduale riconversione dei posti letto Covid in posti letto ‘bianchi’. Nel dettaglio da oggi saranno riconvertiti dieci posti letto di area medica dell’azienda ospedaliera di Perugia, così come sarà “bianca” la Residenza Le Grazie dell’Usl Umbria 2. Inoltre l’azienda ospedaliera di Perugia ha dato comunicazione che, a partire da lunedì 16 maggio i posti letto Covid a disposizione dell’area materno infantile verranno ridotti a otto.

Il dato giornaliero

In leggero calo il numero degli attualmente positivi al Covid in Umbria, a venerdì 13 maggio, 10.244, 21 in meno rispetto a ieri. Secondo i dati della regione aggiornati ad oggi sono 720 i nuovi casi e 741 i guariti, mentre non si registrano nuove vittime per il virus. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 4.011 tra tamponi molecolari e test antigenici con un tasso di positività del 17,95%. Sono 211, due in meno, i pazienti Covid ricoverati negli ospedali umbri di cui 6, due in più, in terapia intensiva.