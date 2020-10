Coronavirus in Umbria, la curva continua a salire: ci sono altri 62 positivi, aumentano i ricoverati

PERUGIA – In Umbria la curva del contagio continua a salire e ci sono altri 62 i nuovi casi di persone positive nelle ultime 24 ore su 1.925 tamponi analizzati. I positivi sono passati, nell’ultima settimana, da 2.318 del 25 settembre a 2.562 del 2 ottobre (+244). Nello stesso periodo gli attualmente positivi da 490 sono diventati 615 (+125). Stando al bollettino diramato dalla Regione i guariti sono cresciuti di 14 rispetto a ieri e di 119 dal 25 settembre (da 1.743 a 1.862). In aumento anche i i ricoveri totali, due più di ieri, e passati da 35 a 43 (+8) in una settimana. Le terapie intensive, però, restano vuote: solo 4 pazienti, uno in più nelle ultime 24 ore e anche rispetto a venerdì scorso. I decessi restano 85 come da inizio emergenza.