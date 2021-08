Coronavirus in Umbria, l’80 per cento ha ricevuto la prima dose del vaccino

PERUGIA – A Ferragosto l’Umbria ha praticamente raggiunto l’80 per cento della popolazione over 12 con almeno una dose di vaccino. Il risultato è arrivato alla vigilia dell’addio alla preadesione, a cui finora è seguito l’appuntamento via sms, e l’introduzione della prenotazione diretta attraverso il portale della Regione che da oggi 16 agosto permette al cittadino di indicare data, luogo e orario della somministrazione. In particolare, in Umbria sono 614.711 le persone che hanno ricevuto la prima dose, pari al 79,7 per cento, mentre a completare il ciclo sono stati 514.189 residenti, ossia il 66,7 per cento. Nelle ultime 24 ore, vale a dire nel giorno di Ferragosto, il personale sanitario dell’Umbria ha somministrato 4.425 dosi, mentre al momento risultano prenotate circa 124.300 mila persone.