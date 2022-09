Coronavirus in Umbria, indicatori giornalieri in crescita: le vittime salgono a 2.085

PERUGIA – Sono in leggera crescita quasi tutti gli indicatori giornalieri relativi all’ epidemia di Covid in Umbria. In base ai dati sul sito della Regione, infatti, tra lunedì e martedì sono saliti a 125, da 121, i ricoverati negli ospedali ma continuano a non esserci posti occupati nelle terapie intensive. Sempre nell’ ultimo giorno sono stati registrati 365 nuovi casi, 344 guariti e un altro morto, 2.085 dall’ inizio della pandemia. Gli attualmente positivi salgono quindi a 2.735, 20 in più. Sono stati analizzati 2.700 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 13,5 per cento, in salita rispetto al 12,7 per cento dello stesso giorno della scorsa settimana.