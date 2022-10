Coronavirus in Umbria, in aumento la crescita di nuovi casi: registrato un altro decesso

PERUGIA – E’ ancora in aumento la crescita di nuovi casi Covid in Umbria che tra il 28 settembre e 4 ottobre fa segnare un più 49,7 per cento rispetto alla settimana precedente, contro il più 41,8 registrato il 29 settembre. Lo sottolinea la fondazione indipendente Gimbe nel monitoraggio settimanale. Dal quale emerge anche un peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 728, 235 in più. Ancora sotto alla media nazionale, per Gimbe, il tasso di copertura vaccinale con la quarta dose, del 14% in Umbria e del 17,7% nel resto del Paese. Nel frattempo, il bollettino del 6 ottobre sulla diffusione del Covid-19 in Umbria, comunque, segna altri 1.143 nuovi contagi emersi all’esito di 528 molecolari e 3.344 antigenici, con un tasso di positività del 29,3 per cento, ancora in crescita su giovedì scorso, quando si girava al 27,6 per cento. I ricoverati, poi, aumentano ulteriormente seppur in maniera lieve, attestandosi a 150 (due in più) di cui sette in rianimazione (senza variazioni), 98 in area medica (due in più) e 45 in altri reparti (senza variazioni). I guariti, poi, sono stati 523 e per questo oggi l’incremento degli umbri chiusi in casa a causa del virus è più significativo, con gli attualmente positivi che raggiungono quota 7.267 (619 in più). Nelle ultime 24 ore, infine, si è registrato un altro decesso, che fa salire a 2.131 il numero delle vittime dell’inizio della pandemia.