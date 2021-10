Coronavirus in Umbria, impennata di nuovi casi ma la curva epidemica resta stabile

Il quadro settimanale

Nel frattempo, la curva epidemica e la media mobile a 7 giorni, in Umbria, mostrano un trend in sostanziale stabilità, mentre l’incidenza settimanale mobile per 100 mila abitanti è in leggero aumento con valori: al 19 ottobre è di 26 casi per 100 mila abitanti. I dati sono evidenziati nel rapporto settimanale sull’andamento dell’epidemia in Umbria, redatto dal Nucleo epidemiologico regionale. Dallo studio emerge che anche l’RDt sulle diagnosi, calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni, si attesta ad un valore di 1,17. L’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età, mostra un lieve aumento fra 0 e 10 anni. Tutti i distretti sanitari dell’Umbria hanno un’incidenza inferiore a 50 casi per 100 mila abitanti, ad eccezione del distretto di Orvieto che registra 55 casi per 100 mila abitanti.

Cluster familiare

Un cluster con 25 contagiati dal Covid originato da incontri tra familiari provenienti da fuori regione risultati non vaccinati è emerso in un piccolo comune dell’orvietano. Lo ha accertato l’Usl Umbria 2 che si è subito attivata. L’azienda sanitaria ha spiegato che il contagio è stato circoscritto tramite contact tracing, isolamento e tamponi rinofaringei. La situazione è ora definita sotto controllo e viene “attentamente monitorata” dal servizio di igiene e sanità pubblica dell’Usl 2.