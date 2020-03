Coronavirus in Umbria, il terzo caso positivo a Città della Pieve

CITTA’ DELLA PIEVE – Ci sarebbe il terzo caso di contagio da coronavirus in Umbria. Si tratterebbe di un uomo di 60anni. A darne notizia è il sindaco Fausto Risini in una nota pubblicata sulla pagina Facebook del Comune: “Questa mattina – dice Risini – ho ricevuto comunicazione ufficiale della presenza di un caso positivo al virus Covid-19 nel nostro comune. Il soggetto, che ha riferito di essere stato a Milano, al momento attuale si trova in carico al servizio sanitario. Il nucleo familiare e i contatti diretti avuti, sono stati avvisati e sottoposti a quarantena. L’Amministrazione è in stretto contatto con Asl, Prefettura e task force regionale per trattare e monitorare con la massima attenzione l’evoluzione della situazione, anche ai fini dell’adozione di eventuali provvedimenti di competenza. Non appena la Asl avrà effettuato tutti i necessari accertamenti sanitari, sarà data tempestiva comunicazione delle iniziative che verranno intraprese a riguardo”.