Coronavirus in Umbria, il contagio rallenta ma ci sono altri 14 morti

PERUGIA – Continua il trend in decrescita dei ricoverati e degli attualmente positivi al Covid in Umbria dove nell’ultimo giorno si registrano però altri 14 morti, 369 totali. In base ai dati della Regione di giovedì sono stati registrati nelle ultime 24 ore 343 nuovi positivi, 22.821 totali, a fronte di un numero elevato di guariti, 832, 13.018, con gli attualmente positivi oggi 9.434, 503 in meno di ieri. Sono stati analizzati 4.791 tamponi, 404.601 complessivi, con un tasso di positività del 7,1% (ieri 8,9%). I ricoverati in ospedale sono oggi 418, 14 in meno, 68 (erano 70) in terapia intensiva.

Il quadro I 9.434 (-503) positivi presenti in Umbria sono così ripartiti per residenza: Perugia 1809 (-52), Terni 1371 (-91), Foligno 676 (+13), Fuori Regione 587 (-7), Assisi 399 (-9), Spoleto 347 (-180), Bastia Umbra 345 (-10), Gubbio 345 (-22), Città di Castello 279 (-25), Corciano 231 (-11), Umbertide 186 (+5), Gualdo Tadino 185 (-17), Narni 155 (-9), Marsciano 142 (-5), Trevi 137 (+5), Todi 124 (-16), Spello 120 (+6), Amelia 114 (+1), Orvieto 102 (-10), Magione 91 (-15), Bettona 82 (+1), Torgiano 79 (-2), San Gemini 72 (+2), Castiglione del Lago 71, Montefalco 70 (-1), Deruta 68 (-3), Bevagna 66, Gualdo Cattaneo 66, Acquasparta 62, Cannara 55 (-9), Giano dell’Umbria 53 (-2), Panicale 46 (-1), San Giustino 45 (-4), Montecastrilli 42 (-1), Norcia 42 (-3), Cascia 41, Città della Pieve 41 (-3), Valfabbrica 40 (-2), Collazzone 36 (+1), Castel Ritaldi 33 (-4), Montone 30, Massa Martana 30 (-5), Nocera Umbra 29, Fossato di Vico 28, Tuoro sul Trasimeno 26, Passignano sul Trasimeno 25 (-1), Castel Giorgio 23, Fratta Todina 23, Citerna 22 (-1), Stroncone 22 (-2), Pietralunga 21 (-1), San Venanzo 19 (+1), Otricoli 17, Campello sul Clitunno 17 (-2), Cerreto di Spoleto 15, Paciano 15 (-1), Arrone 15 (-2), Ferentillo 14 (+1), Attigliano 13 (+1), Sellano 13 (+1), Sigillo 13 (-4), Avigliano Umbro 12 (+1), Monte Castello di Vibio 10, Guardea 9 (+4), Piegaro 9 (-1), Lugnano in Teverina 8 (+2), Monte Santa Maria Tiberina 8, Fabro 7, Giove 7 (-1), Lisciano Niccone 7 (-2), Valtopina 6 (+1), Ficulle 6, Montecchio 6, Parrano 6, Castel Viscardo 6 (-1), Sant’Anatolia di Narco 5 (-1), Scheggino 5 (-1), Calvi dell’Umbria 4, Porano 4, Allerona 4 (-1), Montefranco 4 (-1), Baschi 3 (-1), Alviano 3 (-4), Costacciaro 2, Polino 2, Preci 2 (-3), Penna in Teverina 1 (+1), Monteleone d’Orvieto 1, Monteleone di Spoleto 1, Scheggia e Pascelupo 1, Montegabbione 0, Poggiodomo 0, Vallo di Nera 0.